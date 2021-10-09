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محمد صبحي يكشف سر تسمية مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر»

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:37 ص
محمد صبحي
محمد صبحي

كشف الفنان القدير محمد صبحي، كواليس عن مسرحية «نجوم الظهر»، وسبب اختياره لهذا الاسم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن المسرحية تسلط الضوء على مسألة وجود كفاءات في المجتمع لكنهم غير معروفين، واصفا إياهم بأنهم مثل نجوم الظهر عكس ما يردد الجميع أن النجوم تظهر في السماء في المساء.

وتابع الفنان القدير محمد صبحي، أنه عندما تغيب الشمس تظهر النجوم في السماء، والشمس هنا يرمز إليها بالعراقيل التي تواجه أصحاب تلك الكفاءات وتعرقل تقدمهم.

واستطرد أن المسرحية تضم 24 ممثل وممثلة ويمتلكون قدرات فنية مؤمن بها، ومن ضمنهم من خاض معه تجارب المسرح، ويشارك معه أيضا عدد من النجوم.


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نجوم الظهر مسرحية مسرح محمد صبحي فنان قدير

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