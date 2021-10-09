حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 9-10-2021

ننشر لكم متابعينا الكرام حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 9-10-2021، وفقا لما نشرته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم.





بيان الأرصاد الجوية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تفاصيليا يكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث تتوقع، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.





حالة الطقس على مدار اليوم

ووفقا لبيان لأرصاد الجوية، أعلنت أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، و يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء ليلا.

مناطق تتعرض لنشاط الرياح

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.





وتطرأ على البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة