انطلاق العام الدرسي اليوم.. تعرف على واجبات الطلاب داخل المدرسة

وتستقبل المدارس طلابها في 12 محافظة اليوم السبت، وهناك مدارس قامت بتطبيق الفترتين لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول.

انطلق اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري لعام 2021، العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وعن واجبات الطلاب داخل المدارس المقرر اتباعها بعد انطلاق العام الدراسي الجديد؛ إليكم التالي:





- يلتزم الطلاب بالكمامة مع غسل لأيدي باستمرار وعدم استخدام كمامة بعضهم البعض.





- على الطلاب الالتزام بالمواعيد والتواجد في طابور الصباح.





- على الطلاب الاحتفاظ بالتباعد ومنعا للتجمعات والتكدسات بين الزملاء.





- كل طالب يلتزم بمقعده داخل الفصل.





- الحفاظ على نظافة مكانه والفصل أثناء اليوم الدراسي.





- عدم استخدام أو تبادل الأدوات الخاصة به من أقلام أو مأكولات.





- الخروج بشكل منتظم بعد انتهاء اليوم الدراسي.