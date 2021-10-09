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توافد الطلاب الجدد على المدارس والمعاهد الدينية بسوهاج (صور)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:30 ص
توافد الطلاب
توافد الطلاب
أيمن الجرادي
توافد صباح اليوم السبت طلاب المعاهد الدينية بالأزهر الشريف وبعض طلاب مدارس التعليم العام، على المدارس والمعاهد في بدايه العام الدراسي الجديد.

وقد شهدت المدارس والمعاهد الدينية توافد وتزاحم شديد في أول يوم دراسي، واصطحاب أولياء الأمور لأبنائهم وخاصة طلاب المراحل الابتدائية، وسط فرحة وسعادة من الجميع ببدايه العام الدراسي الجديد.

وأكد بعض أولياء الأمور المتواجدين أمام المعاهد الأزهرية أنهم قاموا بالتحويل من التعليم العام إلى الأزهري رغبة في تلقي وتعلم أبنائهم العلوم الدينية بالإضافة لباقي العلوم الأخرى.
توافد الطلاب الجدد على المدارس والمعاهد الدينية بسوهاج (صور)
توافد الطلاب الجدد على المدارس والمعاهد الدينية بسوهاج (صور)
توافد الطلاب الجدد على المدارس والمعاهد الدينية بسوهاج (صور)
توافد الطلاب الجدد على المدارس والمعاهد الدينية بسوهاج (صور)
توافد الطلاب الجدد على المدارس والمعاهد الدينية بسوهاج (صور)
توافد الطلاب الجدد على المدارس والمعاهد الدينية بسوهاج (صور)
توافد الطلاب الجدد على المدارس والمعاهد الدينية بسوهاج (صور)
توافد الطلاب الجدد على المدارس والمعاهد الدينية بسوهاج (صور)

الكلمات المفتاحية

طلاب المدارس سوهاج بداية العام الدراسي الجديد الازهر

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