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موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:24 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
غدير أحمد
يستضيف ملعب فيصل بن فهد مباراة من العيار الثقيل تجمع بين نادي الهلال ونظيره الرائد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال حاليًا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وذلك برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة الهلال والرائد بالدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل الموافق 23 من الشهر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت دبي.

القنوات الناقة لمباراة الهلال والرائد بالدوري السعودي

وتذاع مباراة الهلال ونظيره الرائد عبر شبكة قنوات SSC1 SD
تردد قناة ssc السعودية الرياضية
قناة ssc السعودية الرياضية يمكن مشاهدتها على التردد التالي عبر عرب سات:

التردد: 12418.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل الخطأ 3/4.

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