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موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:26 ص
برشلونة وفالنسيا
برشلونة وفالنسيا
غدير أحمد
يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره فالنسيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة من 7 مباريات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة.

بينما يقع فالنسيا في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 8 مباريات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني
وتقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على ملعب الكامب نو معقل رأس الفريق الكاتالوني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.
القنوات الناقة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني.

وتنقل مباراة برشلونة ونظيره فالنسيا عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس.

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