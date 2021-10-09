انتظام الدراسة أول أيام العام الدراسي الجديد بمدارس الدقهلية (صور)

توافد طلاب وطالبات مدارس الدقهلية، التي تعمل بنظام الفترتين، اليوم السبت، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات.



وفتحت قرابة الـ ٣٠٠ مدرسة أبوابها اليوم أول أيام العام الدراسي الجديد لتستقبل قرابة الـ ١٥٠ ألف طالب وطالبة.

ومن جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، استعدادها للعام الدارسي الجديد ٢٠٢٢ـ٢٠٢١، لاستقبال حوالى مليون و٥٣٠ ألف طالب وطالبة اليوم السبت في ٣٦٣٠ مدرسة.





ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن مديرية التربية والتعليم أنهت كافة استعدادتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 20212022، مشيرًا إلى أن عدد المدارس التى تمت بها الصيانه الشامله ٢٨ مدرسة بتكلفة تقديرية ٢٥ مليون جنيه وصيانه بسيطة لـ٣٢ مدرسة بمركز شربين ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم طرح ٢٧ مدرسة إنشاءات جديدة وتوسعات ضمن مشروعات المبادرة بقرى شربين.



وأكد محافظ الدقهلية الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس.



وقال محافظ الدقهلية: إن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يخص التوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب لخفض كثافة الفصول من أجل تحقيق عام دراسى متميز بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة، مع المتابعة المستمرة لانتظام المنظومة التعليمية من خلال لجان متابعة ومرور دورية وتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة عن طريق التواصل البنَّاء مع مجلس الأمناء بمدراس المحافظة.



تطعيم المدرسين والإداريين



وأكد علىي عبدالرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم تطعيم المدرسين والإداريين بالمدارس والإدارات التعليمية باستثناء الحالات المُعفاه من التطعيم مع التشديد على اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة والوقاية داخل المدارس فى نطاق المحافظة ووضع ملصقات للتوعية من الأمراض وطرق الوقاية منها، فضلًا عن تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة حالة النظافة بها لوقاية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضاف عبد الرؤوف أنه تم التأكد من وصول الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس لتسليمها للطلاب وفقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، كما وجه مدير التعليم بالدقهلية بضرورة المرور على المدارس للتأكد من النظافة العامة وخزانات المياه وجاهزية الأثاث المدرسى لاستيعاب الطلاب بجميع المدارس فى كافة المراحل التعليمية.



وأكد "عبد الرؤوف" اتخاذ كافة التدابير فى المدارس ذات الكثافات العالية لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب، لافتا إلى أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أصبح حضور الطلاب إلزاميًّا منذ اليوم الأول للعام الدراسى الجديد.