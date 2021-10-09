قتلى بتحطم طائرة صغيرة في ولاية جورجيا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، مقتل 4 أشخاص بحادث تحطم طائرة ذات محرك واحد في مطار بولاية جورجيا شرقي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في الإطفاء: "كان هناك أربعة اشخاص على متن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بعد تحطمها في مطار دي كالب بيشتري بعد ظهر الجمعة، وجميعهم ​​لقوا حتفهم".

ووفقًا لقناة "فوكس-5" التلفزيونية المحلية، أغلق المطار بعد الحادث. ولم يتم الكشف عن هوية ركاب الطائرة على الفور.