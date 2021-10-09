Advertisements

الأمين العام للبرلمان العربي: بدء تطبيق التحول الإلكتروني للبرلمان

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
أكد المستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، على أن البرلمان بدأ بالفعل مرحلة التحول نحو تطبيق الرقمنة والتقنيات التكنولوجية في جميع أعماله، يأتي هذا في إطار تنفيذ مبادرة رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، وقرار مكتب البرلمان العربي بشأن تحول البرلمان إلى الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة بشكلٍ كامل، وذلك في ضوء مواكبة التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة ومواكبة المعايير العالمية في إتاحة المعلومات التي يقدمها البرلمان العربي إلى أعضائه وإلى متابعيه من الجمهور ووسائل الإعلام، تواكبًا مع المرحلة الجديدة التي تشهد تفاعل البرلمان العربي مع الجميع وتوسع نشاطاته على كافة المستويات عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

وأضاف "شعراوي" أن المرحلة الأولى التي بدأها البرلمان العربي اشتملت على تطوير الموقع الإلكتروني للبرلمان العربي بالتعاون المقدر مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، وتم تنفيذ الموقع وفق أحدث التقنيات التي تجعله أكثر تفاعلية واستجابة لاحتياجات أعضاء البرلمان العربي والجمهور في الوطن العربي، كما تم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بأعضاء البرلمان العربي كمنصة عمل شاملة تتضمن جداول أعمال اللجان والجلسات، ونظام التصويت الإلكتروني، وكافة الإجراءات البرلمانية، وتعمل الأمانة العامة على دعم التطبيق بالبيانات والمعلومات التي تسهل على العضو الوصول إليها بأسرع وقت بهدف القيام بدوره البرلماني على أكمل وجه، وبما يخلق إطارًا تفاعليًا أكبر بين أعضاء البرلمان وبعضهم البعض وبينهم وبين الأمانة العامة للبرلمان العربي خدمةً لقضايا الأمة العربية.

وأشار الأمين العام للبرلمان العربي الي أن المرحلة الحالية جار العمل فيها على تحول كافة الإجراءات داخل الأمانة العامة للبرلمان العربي وإداراتها المختلفة إلى الاعتماد على الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

رسائل مهمة من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كارت كيروش الناجح..من هو عمرو مرموش نجم منتخب مصر الجديد؟

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على حظوظ مصر في التأهل إلى المرحلة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الفوز على ليبيا.. حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 11 ساعة

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ يومين

رضا عبدالعال: عبدالله السعيد ورط كيروش بسبب أفشة

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ حوالي 12 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 ص

كارت كيروش الناجح..من هو عمرو مرموش نجم منتخب مصر الجديد؟

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

07:28 م

تعرف على حظوظ مصر في التأهل إلى المرحلة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022

08:32 ص

رسائل مهمة من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

07:46 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements