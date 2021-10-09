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شاهد.. ماذا وجدوا أثناء إزالة المنازل العشوائية بنزلة السمان

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد ضبط أنفاق للتنقيب عن الآثار في بعض المنازل العشوائية بمنطقة نزلة السمان أثناء إزالتها، معلقا: "دي قلة منحرفة وتوضح ليه البعض كان متمسك ميسبش المنطقة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدولة لا تتواني في القضاء على العشوائيات وإعادة تسكين المواطنين، مؤكدا أن الدولة قاربت على إزالة المناطق العشوائية بنزلة السمان، مع نقل الأهالي لمنطقة حدائق أكتوبر في وحدات سكنية عصرية.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، إن القضاء على العشوائيات هى قصة نجاح مصرية، لافتا إلى أن العشوائيات كانت وصمة في جبين مصر، مضيفا: "كانت فضيحة بكل المقاييس".

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