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بعد 12 يومًا.. أبطال مسلسل "السيدة زينب" ينتهوا من تصويره

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:47 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
ريهام كمال

ينتهي أبطال مسلسل "السيدة زينب" من التصوير بعد 12 يومًا، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومي في العديد من الديكورات.

"السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، ومحمود عبد المغني، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامي مغاوري، أشرف عبد الغفور، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

قصة المسلسل تدور حول سوسن بدر وهى سيدة من منطقة شعبية لديها ابنين من ذوي الهمم، حيث يواجه الثنائى العديد من المواقف في حياتهما وذلك في إطار اجتماعى، لاسيما وإن العمل يسلط الضوء على أهالي منطقة زقاق المدق وتفاصيل حياتهم.

ومن الجدير بالذكر أن عٌرض للفنانة سوسن بدر، حكاية "اللي خلف مامتش" من مسلسل "زي القمر" على قناة cbc، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد شفيق.

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