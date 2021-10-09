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اليوم.. المنيا يستقبل أسوان في دوري القسم الثاني

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:48 ص
بوابة الفجر
سالم خليل


يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، نظيره فريق نادي أسوان اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، في المباراه التي سيشهدها ملعب ستاد جامعة المنيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري القسم الثاني للموسم الكروي الجديد 2021\2022.

الفريق المنياوي، تحت قيادة شديد قناوي، يسعي لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات، خاصه بعد أن حقق الفوز الأول له خارج الديار، علي فريق قنا بثلاثية نظيفة، في المباراه التي جمعتهما على ملعب نادي قنا.

كما يبحث اسوان عن الفوز الثاني على التوالي وتصدر مجموعة الصعيد بعدما تغلب على سوهاج في الجولة الافتتاحية بهدفين لهدف .

وكان نادي المنيا قد خاض 8 مباريات وديه، استعدادا للموسم الكروي الجديد، حيث تمكن من الإنتصار في 5 مباريات، علي كل من ناصر الفكرية بنتيجه هدفين لهدف، وعلي فريق مركز شباب سمالوط بخماسية نظيفة، وعلي فريق البداري بهدفين مقابل هدف، وعلي فريق القوصية بثلاثية نظيفة، وهذه المباريات شهدها ملعب نادي المنيا الرياضي، كما فاز علي فريق الإعلاميين بثلاثه أهداف لهدف في معسكر القاهره، وتعادل في لقاءين مع كل من مركز شباب ناصر ملوي علي ملعب نادي المنيا الرياضي، ونجوم المستقبل بمعسكر القاهره، وكل منهم بهدف لكل فريق، وخسر في لقاء وحيد أمام الترسانه بمعسكر القاهره الأخير بهدفين نظيفين.

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