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عاجل| السيسي يفتتح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية.. اليوم

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:59 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية".

والجدير بالذكر، أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، صرحت أن معرض تراثنا، الذي ينظمه الجهاز تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يضم جناحا مخصصا لمشروعات شباب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من مختلف المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة والذين استفادوا من خدمات الجهاز المالية وغير المالية في إقامة وتطوير مشروعاتهم لتتلائم منتجاتها مع احتياجات السوق والأذواق العصرية من مختلف الحرف التراثية.

وأضافت أن المنتجات المعروضة تتميز بالجودة والذوق الرفيع والتنوع ومنها السجاد والكليم اليدوى والمفروشات والملابس التراثية والإكسسوارات والمنتجات النحاسية والجلدية والمفروشات والانتيكات والتحف وذلك من محافظات أسوان والفيوم والغربية والمنيا وأسيوط والأقصر والبحيرة وبنى سويف والمنوفية والوادى الجديد وسوهاج والإسماعيلية.

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نيفين جامع معرض تراثنا للحرف اليدوية الرئيس السيسي

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