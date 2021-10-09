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كارت كيروش الناجح..من هو عمرو مرموش نجم منتخب مصر الجديد؟

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
هايدي يسري

تألق الشاب عمرو مرموش اليوم مع المنتخب المصري في أول مباراة له، مما جعل جماهير الكرة المصرية تتسأل من هو الشاب صاحب الهدف الوحيد في اللقاء؟

وفاز منتخب مصر منذ قليل على منتخب ليبيا بهدف دون رد، في المباراة الذي احتضنها ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور المجموعات لتصفيات كأس العالم. 


و أصبح المنتخب المصري يتصدر مجموعته وبالتالي يكون ترتيب المجموعة السادسة كالآتي: 
١-مصر: برصيد 7 نقاط
٢-ليبيا: برصيد 6 نقاط
٣-أنجولا: برصيد 3 نقاط
٤-الجابون: برصيد نقطة فقط

وكان تعرض كارلوس كيروش المدرب الفني الجديد للمنتخب المصري، للعديد من الانتقادات قبل بداية اللقاء لدفعه باللاعب عمرو مرموش أساسيًا في هذه المباراة الهامة، ولكن جاء مرموش ليرد على هذه الانتقادات بهدف رائع خطف به ثلاث نقاط لمصر.

فمن هو عمرو مرموش؟
مرموش المهاجم الشاب صاحب ال22 عام، يلعب حاليًا بفريق شتوتجارت الألماني.

بدأ عمر مرموش مسيرته في صفوف فريق الشباب بنادي وادي دجلة، وتُوج هدافا لمسابقة منطقة القاهرة تحت 16 عاما في موسم 2015-2016.

ثم أنتقل إلي فريق فولفسبورغ موسم 2017 ،وظل مرموش في صفوف فريق الشباب لمدة 3 سنوات، قبل الصعود إلى الفريق الأول في 2020.

ثم أعير إلى سان باولي الألماني في النصف الثاني من الموسم الماضي و سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات خلال 21 مباراة. 

وفي هذا الموسم أنتقل إلي فريق شتوتجارت سجل معاهم هدف خلال ثلاث مباريات خاضهم قبل التوقف الدولي الحالي، كما حصل على جائزة أفضل لاعب شاب فى الدوري الألماني لشهر سبتمر الماضي.
كما ساهم مرموش فريقه شتوتجارت للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق هوفنهايم ضمن الجولة السابعة من الدوري الألماني.

مع المنتخب..

لم يحظي على فرصة اللعب مع المنتخب الأولمبي ولكنه شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما، في 2017 ولكن لم ينجح في أظهار نفسه. 

ومع المنتخب الأول، كانت هذه فرصته الوحيدة الذي نجح اللاعب في أستغلالها بأفضل شكل ممكن ويرجع الفضل لكيروش، وبعد أن نجح مرموش في إثبات نفسه سينتشر أسمه كثيرًا في الملاعب بقميص مصر.

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