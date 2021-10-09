تعرف على مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الحادية عشر فى القسم الثالث





تنطلق فى الثانية ونصف بعد ظهر اليوم 8 مباريات فى الجولة الثانية من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث .



ويلتقى فريق دلفى مع مركز شباب كوم حماده، والقبارى مع الدلنجات .



ويستضيف فريق الترام على ملعبه نظيره طلائع الأسطول .



ويحل مركز شباب المعمورة ضيفاً ثقيلاً على نهضه العامرية ويصطدم فريق المنتزه على ملعبه باسكندرية للبترول .



ويواجه فريق بدر على ملعبه فريق مياه البحيرة .



ويستضيف فريق بدر على ملعبه نظيره مياة البحيره .



كما يلتقي فريق إيتاى البارود مع نادي كوم حماده .