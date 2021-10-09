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تعرف على مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الحادية عشر فى القسم الثالث
السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:01 ص
إسلام عودة
تنطلق فى الثانية ونصف بعد ظهر اليوم 8 مباريات فى الجولة الثانية من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث .
ويلتقى فريق دلفى مع مركز شباب كوم حماده، والقبارى مع الدلنجات .
ويستضيف فريق الترام على ملعبه نظيره طلائع الأسطول .
ويحل مركز شباب المعمورة ضيفاً ثقيلاً على نهضه العامرية ويصطدم فريق المنتزه على ملعبه باسكندرية للبترول .
ويواجه فريق بدر على ملعبه فريق مياه البحيرة .
ويستضيف فريق بدر على ملعبه نظيره مياة البحيره .
كما يلتقي فريق إيتاى البارود مع نادي كوم حماده .