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تعرف على مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الحادية عشر فى القسم الثالث

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
إسلام عودة


تنطلق فى الثانية ونصف بعد ظهر اليوم 8 مباريات فى الجولة الثانية من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث .

ويلتقى فريق دلفى مع مركز شباب كوم حماده، والقبارى مع الدلنجات .

ويستضيف فريق الترام على ملعبه نظيره طلائع الأسطول .

ويحل مركز شباب المعمورة ضيفاً ثقيلاً على نهضه العامرية ويصطدم فريق المنتزه على ملعبه باسكندرية للبترول .

ويواجه فريق بدر على ملعبه فريق مياه البحيرة .

ويستضيف فريق بدر على ملعبه نظيره مياة البحيره .

كما يلتقي فريق إيتاى البارود مع نادي كوم حماده .

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