Advertisements

إطلاق نار بدار رعاية للمسنين في ولاية ماريلاند بأمريكا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:02 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات

قال مسؤولون محليون في ولاية ماريلاند الأمريكية، إن امرأتين قتلتا في حادث إطلاق النار في دار لرعاية المسنين، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وتلقت الشرطة،  بلاغا بحادث إطلاق النار في دار رعاية للمسنين، بحسب ما ذكرت شرطة مدينة كابيتول هايتس بمقاطعة برينس جورج في ماريلاند.

 

كانت الشرطة عثرت على جثتي امرأتين من كوادر دار المسنين.

 

وقد أعلنت الشرطة القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار. وأضاف المسؤولون أن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.

أخبار تهمك

بعد الفوز على ليبيا.. حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ يومين

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على حظوظ مصر في التأهل إلى المرحلة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

رسائل مهمة من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

رضا عبدالعال: عبدالله السعيد ورط كيروش بسبب أفشة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 22 ساعة

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ حوالي 11 ساعة

كارت كيروش الناجح..من هو عمرو مرموش نجم منتخب مصر الجديد؟

منذ ثلث ساعة

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 18 ساعة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 10 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

07:28 م

كارت كيروش الناجح..من هو عمرو مرموش نجم منتخب مصر الجديد؟

10:00 ص

تعرف على حظوظ مصر في التأهل إلى المرحلة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022

08:32 ص

رسائل مهمة من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

07:46 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements