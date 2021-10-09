إطلاق نار بدار رعاية للمسنين في ولاية ماريلاند بأمريكا

قال مسؤولون محليون في ولاية ماريلاند الأمريكية، إن امرأتين قتلتا في حادث إطلاق النار في دار لرعاية المسنين، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وتلقت الشرطة، بلاغا بحادث إطلاق النار في دار رعاية للمسنين، بحسب ما ذكرت شرطة مدينة كابيتول هايتس بمقاطعة برينس جورج في ماريلاند.

كانت الشرطة عثرت على جثتي امرأتين من كوادر دار المسنين.

وقد أعلنت الشرطة القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار. وأضاف المسؤولون أن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.