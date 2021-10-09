Advertisements

الرئيس الصيني يتعهد بـ"إعادة التوحيد '' مع تايوان

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
منار طارق
تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، بتحقيق "إعادة التوحيد" السلمي مع تايوان، رغم أنه لم يشر بشكل مباشر إلى استخدام القوة بعد أسبوع من التوترات مع الجزيرة التي تطالب بها الصين والتي أثارت قلقًا دوليًا.

ردت تايوان بعد فترة وجيزة بدعوة بكين للتخلي عن إكراهها، مؤكدة أن شعب تايوان هو الوحيد الذي يمكنه تقرير مستقبله. وتعرضت تايوان المحكومة ديمقراطيًا لضغوط عسكرية وسياسية متزايدة من بكين لقبول سيادتها، لكن تايبيه تعهدت بالدفاع عن حريتهم.

وفي حديثه في قاعة الشعب الكبرى في بكين، قال شي إن الشعب الصيني لديه "تقليد مجيد" في معارضة النزعة الانفصالية. وقال في الذكرى السنوية للثورة التي أطاحت بآخر سلالة إمبراطورية في عام 1911، "إن الانفصالية في استقلال تايوان هي أكبر عقبة أمام تحقيق إعادة توحيد الوطن الأم، وأخطر خطر خفي على النهضة الوطنية".

وأضاف أن "إعادة التوحيد السلمي" يلبي على أفضل وجه المصالح العامة للشعب التايواني، لكن الصين ستحمي سيادتها ووحدتها. واوضح شي "لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم الشعب الصيني القوي وإرادته القوية وقدرته القوية على الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها". يجب ان تتحقق المهمة التاريخية لاعادة التوحيد الكامل للوطن الام وبالتأكيد سوف تتحقق ".

لقد كان أضعف قليلًا مما كان عليه في يوليو، حيث أشار آخر خطاب رئيسي له إلى تايوان، حيث تعهد بـ "تحطيم" أي محاولات لتحقيق الاستقلال الرسمي. في عام 2019، هدد بشكل مباشر باستخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرة بكين. ومع ذلك، لقي الخطاب استقبالًا سيئًا في تايوان.

وقال المكتب الرئاسي إنهما دولة مستقلة ذات سيادة وليست جزءًا من جمهورية الصين الشعبية، ومن الواضح أنه رفض عرض الصين الخاص بـ "دولة واحدة ونظامان" لحكم الجزيرة. واوضح المكتب إن "مستقبل الأمة في أيدي شعب تايوان". وفي بيان منفصل، دعا مجلس شؤون السياسة الصينية في تايوان بكين إلى "التخلي عن خطواتها الاستفزازية المتمثلة في التطفل والمضايقة والتدمير" والعودة إلى المحادثات.

الكلمات المفتاحية

تايوان الصين

أخبار تهمك

كارت كيروش الناجح..من هو عمرو مرموش نجم منتخب مصر الجديد؟

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

بعد الفوز على ليبيا.. حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 11 ساعة

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ حوالي 11 ساعة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ يومين

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 18 ساعة

رضا عبدالعال: عبدالله السعيد ورط كيروش بسبب أفشة

منذ حوالي 10 ساعات

رسائل مهمة من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على حظوظ مصر في التأهل إلى المرحلة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تحركات واشنطن الاستفزازية في مضيق تايوان تضر بالعلاقات مع الصين

زعيم تايوان يرفض عرض "دولة واحدة ونظامان" للصين

مسؤول صيني: حل "مسألة تايوان" أولوية وطنية

رئيسة تايوان تجتمع مع السفير الأمريكي بعد فوزها في الانتخابات

الصين: يجب على العالم الالتزام بـ "صين واحدة" بعد فوز تساي

دبلوماسي صيني: مبدأ "صين واحدة" لم يهتز بعد انتخابات تايوان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

07:28 م

كارت كيروش الناجح..من هو عمرو مرموش نجم منتخب مصر الجديد؟

10:00 ص

تعرف على حظوظ مصر في التأهل إلى المرحلة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022

08:32 ص

رسائل مهمة من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

07:46 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements