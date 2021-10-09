الرئيس الصيني يتعهد بـ"إعادة التوحيد '' مع تايوان

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، بتحقيق "إعادة التوحيد" السلمي مع تايوان، رغم أنه لم يشر بشكل مباشر إلى استخدام القوة بعد أسبوع من التوترات مع الجزيرة التي تطالب بها الصين والتي أثارت قلقًا دوليًا.





ردت تايوان بعد فترة وجيزة بدعوة بكين للتخلي عن إكراهها، مؤكدة أن شعب تايوان هو الوحيد الذي يمكنه تقرير مستقبله. وتعرضت تايوان المحكومة ديمقراطيًا لضغوط عسكرية وسياسية متزايدة من بكين لقبول سيادتها، لكن تايبيه تعهدت بالدفاع عن حريتهم.





وفي حديثه في قاعة الشعب الكبرى في بكين، قال شي إن الشعب الصيني لديه "تقليد مجيد" في معارضة النزعة الانفصالية. وقال في الذكرى السنوية للثورة التي أطاحت بآخر سلالة إمبراطورية في عام 1911، "إن الانفصالية في استقلال تايوان هي أكبر عقبة أمام تحقيق إعادة توحيد الوطن الأم، وأخطر خطر خفي على النهضة الوطنية".





وأضاف أن "إعادة التوحيد السلمي" يلبي على أفضل وجه المصالح العامة للشعب التايواني، لكن الصين ستحمي سيادتها ووحدتها. واوضح شي "لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم الشعب الصيني القوي وإرادته القوية وقدرته القوية على الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها". يجب ان تتحقق المهمة التاريخية لاعادة التوحيد الكامل للوطن الام وبالتأكيد سوف تتحقق ".





لقد كان أضعف قليلًا مما كان عليه في يوليو، حيث أشار آخر خطاب رئيسي له إلى تايوان، حيث تعهد بـ "تحطيم" أي محاولات لتحقيق الاستقلال الرسمي. في عام 2019، هدد بشكل مباشر باستخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرة بكين. ومع ذلك، لقي الخطاب استقبالًا سيئًا في تايوان.



