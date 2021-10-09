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النائب العام يعلن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:06 ص
النائب العام
النائب العام
مـروة هيـكل
أعلن المستشار حمادة الصاوي النائب العام اليوم السبت الموافق التاسع من شهر أكتوبر الجاري إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْميّ، والتي جاءت خطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، إذ تهدف منها إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

ووجه النائب العام باتباع أسلوب علميّ في وضع الإستراتيجية؛ إذ اختُير فريقٌ مؤهَّل من أعضاء النيابة العامة على أساس علميٍّ، اضطلع -بالاشتراك مع الخبير الرقمي لمكتب النائب العام- ببحث أفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال، واستمع إلى خبراء وطنيين متخصصين في التخطيط الإستراتيجي على رأسهم خبراء «بأكاديمة ناصر العسكرية العليا»، وخبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك؛ للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم، فضلًا عن تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية «للنيابة العامة» بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والاستماع لآراء كافة أعضاء النيابة العامة خلال استبانة عامة أطلقت لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم في التحول الرقمي، وجلسات عقدت لمناقشتهم استُهلت بجلسة للاستماع إلى المستشار النائب العام.
النائب العام يعلن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي
النائب العام يعلن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي
النائب العام يعلن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي
النائب العام يعلن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي
النائب العام يعلن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي
النائب العام يعلن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي
النائب العام يعلن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي
النائب العام يعلن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي

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