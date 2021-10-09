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سعر الدولار اليوم السبت 9-10-2021

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
استقر سعر الدولار اليوم السبت 9-10-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر فى بنك الأهلي المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.


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