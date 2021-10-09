مؤسس "أمهات مصر": رصدنا تجمعات وتكدس أمام بعض المدارس

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إنه تم رصد تجمعات للأمهات من أولياء الأمور يصطحبن أبنائهن للمدارس وخلق تزاحم مما قد يؤدي لإنتقال عدوي كورونا.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه يجب علي أولياء الأمور البعد عن أي تجمعات أو تزاحم وتوصيل أبنائهم للمدرسة والذهاب مباشرة منعا لخلق تزاحم وتكدس قد يساعد علي انتشار عدوي كورونا.



كما طالبت عبير الأمهات بترك أبنائهن يجلسون في المكان الذي يفضلونه داخل الفصل دون حدوث صراع وتدافع من أجل حلوس كل طفل في الديسك الأول "التختة الأولي" في مشهد حدوث علي مدار السنوات السابقة وغير لائق، متمنيه عام دراسي سعيد وآمن لجميع الطلاب.



وانطلق اليوم العام الدراسي الجديد بشكل رسمي، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتشديد علي الإلتزام بالحضور الكامل طوال أيام الأسبوع.