هشام عبد المنعم يستقر علي قائمة فريقه لمواجهة كيما





استقر هشام عبد المنعم المدير الفني لفريق بترول أسيوط علي قائمة الفريق لمواجهة فريق كيما اسوان المحدد إقامتها اليوم السبت الساعة الثانية والنصف ظهراً على ستاد اسوان ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للقسم الثاني .



وقد ضمت القائمة كل من :



محمد رمضان . عبدالمحسن محمد . محمد دياب. أحمد ذكي. عرفة شعبان . مصطفى عبدالفتاح. أحمد بيبو. مؤمن أحمد . على الفرارجى. كوام يبواه.وليد عطية . محمود كمال. يحيى جمال. على جمعة . اسلام صلاح. محمد ميخا . حسن حنفي . محمود زلاكه . مهند أحمد. مصطفى بليه



يذكر أن نتيجة اللقاء الأول لفريق البترول انتهت بالتعادل السلبي أمام فريق الالومنيوم، كما تعادل كيما مع بني سويف بهدفين لكل منهما .