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عاجل.. مجلس الأهلى يحدد اليوم موعد انتخابات النادى

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن

يجتمع مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا من أجل مناقشة الكثير من الأمور الهامة وتحديد موعد إنتخابات القلعة الحمراء وموعد فتح باب الترشح.

الأهلي يحدد موعد إنتخابات القلعة الحمراء

وإستقر مجلس إدارة النادي الأهلي على فتح باب الترشح يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري في الوقت الذي سيتم فيه إجراء الإنتخابات يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر ذاته وهو ما سيتم تحديده بشكل رسمي في إجتماع اليوم.

في الوقت الذي يتم فيه مناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق والذي سيبدأ المشوار في البطولة الأفريقية أمام فريق نادي الحرس الوطني بطل النيجر وبعض الأمور الإنشائية الأخرى.

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