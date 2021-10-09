نصائح مهمة للحامل في الشهر السابع

نقدم لك عزيزتي الحامل في الشهر السابع، بعض النصائح للحمل لكي يمر بسلام دون الدخول في مشاكل ومنعا لولادة مبكرة.





- احرصي على التغذية السليمة لضمان صحتك وصحة جنينك.





- عدم التعرض لحالة زيادة الوزن غير الطبيعية، فالحامل يزداد وزنها بمعدل كيلو جرام واحد كل شهر فقط.





- تقارب الولادات تعرض الحامل للولادة المبكرة في الشهر السابع لذا يجب أن تتباعد المسافات.





- الابتعاد عن التدخين.





- عدم تعاطي أي دواء من دون وصفة طبية.





- عدم الحمل بعد سن الخامسة والثلاثين.





- يجب أن تبتعد الحامل عن التعب الجسدي والجهد المضاعف، وكذلك حمل الأشياء الثقيلة.





- يجب أن تتمتع الحامل بحالة نفسية جيدة.