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نصائح مهمة للحامل في الشهر السابع

السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
نقدم لك عزيزتي الحامل في الشهر السابع، بعض النصائح للحمل لكي يمر بسلام  دون الدخول في مشاكل ومنعا لولادة مبكرة.

- احرصي على التغذية السليمة لضمان صحتك وصحة جنينك.

- عدم التعرض لحالة زيادة الوزن غير الطبيعية، فالحامل يزداد وزنها بمعدل كيلو جرام واحد كل شهر فقط.

- تقارب الولادات تعرض الحامل للولادة المبكرة في الشهر السابع لذا يجب أن تتباعد المسافات.

- الابتعاد عن التدخين.

- عدم تعاطي أي دواء من دون وصفة طبية.

- عدم الحمل بعد سن الخامسة والثلاثين.

- يجب أن تبتعد الحامل عن التعب الجسدي والجهد المضاعف، وكذلك حمل الأشياء الثقيلة.

- يجب أن تتمتع الحامل بحالة نفسية جيدة.

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