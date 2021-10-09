Advertisements
نصائح مهمة للحامل في الشهر السابع
السبت 09/أكتوبر/2021 - 09:56 ص
نقدم لك عزيزتي الحامل في الشهر السابع، بعض النصائح للحمل لكي يمر بسلام دون الدخول في مشاكل ومنعا لولادة مبكرة.
- احرصي على التغذية السليمة لضمان صحتك وصحة جنينك.
- عدم التعرض لحالة زيادة الوزن غير الطبيعية، فالحامل يزداد وزنها بمعدل كيلو جرام واحد كل شهر فقط.
- تقارب الولادات تعرض الحامل للولادة المبكرة في الشهر السابع لذا يجب أن تتباعد المسافات.
- الابتعاد عن التدخين.
- عدم تعاطي أي دواء من دون وصفة طبية.
- عدم الحمل بعد سن الخامسة والثلاثين.
- يجب أن تبتعد الحامل عن التعب الجسدي والجهد المضاعف، وكذلك حمل الأشياء الثقيلة.
- يجب أن تتمتع الحامل بحالة نفسية جيدة.