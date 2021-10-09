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في أول يوم دراسي.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المجمعين الطبي والنظري

السبت 09/أكتوبر/2021 - 10:54 ص
جانب من جولة رئيس الجامعة
جانب من جولة رئيس الجامعة
دينا حسن-محمد رجب
تفقد صباح اليوم السبت الدكتور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجانعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، المجمع النظري والمجمع الطبي وكلية الهندسة، للاطلاع على انتظام العملية التعليمية في أول يوم دراسي للفصل الأول من العام الجامعي الجديد 2021.

وكذلك الاطلاع على عملية تنظيم دخول الطلاب وإجراءات مواجهة كوفيد 19.

كما تابع "قنصوة" تطبيق الإجراءات الاحترازية من توفير الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارة الطلاب، والتزامهم بارتداء الماسكات الطبية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي الآمن داخل المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل.

ورحب رئيس الجامعة خلال جولته بالطلاب الجدد والقدامى، مهنئًا إياهم بمناسبة العام الدراسي، وفتح قنصوة حوارا مفتوحا مع الطلاب في مختلف الكليات وتناقش معهم حول سير العملية التعليمية، مطالبا الطلاب بضرورة التعاون في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامتهم وضرورة تعاطي لقاح "الفاكسين"، وأشار قنصوة إلى تطبيق نظام ال" “green pass، للتأكد من حصول جميع منتسبي الجامعة علي لقاح كوفيد 19، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المصري بضرورة الإنتهاء من كافة التطعيمات.

ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوه، عمداء ووكلاء الكليات بضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد، من خلال وضع خطة للصيانة الشاملة لكافة المبان والمعامل والاجهزة داخل كليات ومعاهد الجامعة.

في أول يوم دراسي.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المجمعين الطبي والنظري
في أول يوم دراسي.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المجمعين الطبي والنظري
في أول يوم دراسي.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المجمعين الطبي والنظري
في أول يوم دراسي.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المجمعين الطبي والنظري
في أول يوم دراسي.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المجمعين الطبي والنظري
في أول يوم دراسي.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المجمعين الطبي والنظري
في أول يوم دراسي.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المجمعين الطبي والنظري
في أول يوم دراسي.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المجمعين الطبي والنظري

الكلمات المفتاحية

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المجمعين الطبي والنظري العام الداسي الجديد

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