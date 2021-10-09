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تفاصيل إطلاق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بالإسماعيلية (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور قطب السيد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، إنهم أطلقوا مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة، حيث أنهم يستهدفون ألا يكون هناك مريضا بالإسماعيلية منتظر دوره لإجراء عملية جراحية.

وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنهم بدأوا المبادرة يوم الخميس الماضي، وأجروا بالفعل 60 عملية جراحية للأطفال على مدار يومي الخميس والجمعة، مضيفا أنهم قاموا بتوزيع هدايا على الأطفال التي أجرت تدخلات جراحية لرسم نوع من البهجة والسعادة.

وأضاف أن نسبة رضا المواطنين عن الخدمة الصحية وصلت إلى 100%، والبعض كان لا يصدق أن هذه الخدمة الصحية تقدم داخل مستشفى حكومي داخل مصر.

ولفت إلى أن هذا الأسبوع سيتم إجراء الجراحات المتخصصة في العيون، وبعدها ستتوالي إجراء العمليات في التخصصات المختلفة.

الكلمات المفتاحية

مصر قوائم الانتظار الرعاية الصحية الإسماعيلية

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