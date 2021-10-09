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عاجل.. الزمالك يتلقى بشرة سارة بعد أزمة القيد

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:00 ص
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي

كشف أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك عن وصول الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة صباح اليوم قادما من بلاده.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق خلال الساعات المقبلة للوقوف على حالته بعد خضوعه من قبل لعملية جراحية في الركبة.

وكان الزمالك قام بقيد رزاق سيسيه في قائمته المحلية استعدادا للموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته لنادي الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الماضي.

الكلمات المفتاحية

رزاق سيسيه الزمالك الدوري المصري

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