Advertisements

نقابة المعلمين تشكل غرفة عمليات مع بدء العام الدراسي

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:05 ص
خلف الزناتي
خلف الزناتي
ريما خليفة
أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أحوال المعلمين مع انطلاق العام الدراسى، وتلقى أى شكاوى والعمل على حلها، ومنها أى إصابات محتملة لفيروس كورونا، لسرعة التواصل مع الجهات الصحية وضمان تلقى المعلم الخدمة والرعاية المناسبة، على أن تكون غرفة العمليات برئاسة محمد عبد الله الأمين العام للنقابة.

ووجه الزناتى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، لسرعة حل أى مشاكل تخص المعلمين خلال العام الدراسى.

وكما وجه، النقابات الفرعية واللجان النقابية بعمل زيارات ميدانية للمدارس، للاطمئنان على المعلمين والتأكد من اتباع شروط السلامة الصحية من ارتداء الكمامات وتوافر الكحول والمطهرات، للحفاظ على سلامتهم خلال عملهم،  مشددا على توفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر.

وهنأ خلف الزناتى، جميع معلمى مصر بمناسبة العودة للدراسة، مشيرا إلى أنه قرار صائب من الدولة بإنتظام العملية التعليمية فى المدارس التى تحقق أفضل طريقة لتعليم الطلاب، نظرا للدور الكبير الذى يلعبه المعلم فى تشكيل عقل ووجدان طلابه، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم.

وأوضح محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية ورئيس غرفة عمليات النقابة،  أنه تم تخصيص رقم واتس أب 01555208606 لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.

‏وأضاف أن غرفة العمليات المركزية سوف تتلقى أى شكوى على مدار اليوم الدراسى لحلها فورا.

الكلمات المفتاحية

نقابة المعلمين خلف الزناتي بوابة الفجر الفجر العام الدراسي الجديد

أخبار تهمك

تعرف على حظوظ مصر في التأهل إلى المرحلة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ حوالي 13 ساعة

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

كارت كيروش الناجح..من هو عمرو مرموش نجم منتخب مصر الجديد؟

منذ ساعتين

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مجلس الأهلى يحدد اليوم موعد انتخابات النادى

منذ ساعتين

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرة سارة بعد أزمة القيد

منذ ساعة

رضا عبدالعال: عبدالله السعيد ورط كيروش بسبب أفشة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مانشستر سيتي يغلق الباب في وجه برشلونة

منذ ساعة و نصف

تعليق ناري من ميسي عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

رسائل مهمة من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرة سارة بعد أزمة القيد

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

عاجل.. مجلس الأهلى يحدد اليوم موعد انتخابات النادى

10:00 ص

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

07:28 م

كارت كيروش الناجح..من هو عمرو مرموش نجم منتخب مصر الجديد؟

10:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements