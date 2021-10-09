نقابة المعلمين تشكل غرفة عمليات مع بدء العام الدراسي

أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أحوال المعلمين مع انطلاق العام الدراسى، وتلقى أى شكاوى والعمل على حلها، ومنها أى إصابات محتملة لفيروس كورونا، لسرعة التواصل مع الجهات الصحية وضمان تلقى المعلم الخدمة والرعاية المناسبة، على أن تكون غرفة العمليات برئاسة محمد عبد الله الأمين العام للنقابة.





ووجه الزناتى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، لسرعة حل أى مشاكل تخص المعلمين خلال العام الدراسى.





وكما وجه، النقابات الفرعية واللجان النقابية بعمل زيارات ميدانية للمدارس، للاطمئنان على المعلمين والتأكد من اتباع شروط السلامة الصحية من ارتداء الكمامات وتوافر الكحول والمطهرات، للحفاظ على سلامتهم خلال عملهم، مشددا على توفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر.





وهنأ خلف الزناتى، جميع معلمى مصر بمناسبة العودة للدراسة، مشيرا إلى أنه قرار صائب من الدولة بإنتظام العملية التعليمية فى المدارس التى تحقق أفضل طريقة لتعليم الطلاب، نظرا للدور الكبير الذى يلعبه المعلم فى تشكيل عقل ووجدان طلابه، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم.





وأوضح محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية ورئيس غرفة عمليات النقابة، أنه تم تخصيص رقم واتس أب 01555208606 لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.



