طريقة عمل هاش براون بالوافل

لسهولة تحضير هاش براون بالوافل، نقدم لك عزيزتي ست البيت طريقة بسيطة ومبتكرة للحصول على وصفة شهية ومناسبة لأفراد أسرتك.



المقادير

- البطاطس : 4 حبات (مقشرة)

- جبن الشيدر : نصف كوب (حادة)

- البصل : نصف كوب (فرنسي مقلي مقرمش)

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- البصل الأخضر : حسب الحاجة (مقطع شرائح / للتزيين)





طريقة التحضير

ابشري البطاطس، ثم افركيها للتخلص من الماء الزائد، وامزجي البطاطس مع التشيدر، البصل الفرنسي المقرمش، الملح والفلفل الأسود.





أضيفي البيض المخفوق وقلبي المزيج.





سخني ماكينة الوافل على حرارة عالية، ورشي الماكينة برذاذ الطبخ. وزعي نصف مزيج البطاطس بالتساوي في ماكينة الوافل وأغلقيها. اطهي الوافل لمدة 5-7 دقائق حتى يصبح لونه بني داكن.





باستخدام شوكة، أزيلي وافل الهاش براون من الماكينة، واطهي الوافل الثاني باستخدام باقي مزيج البطاطس.