تأكد غياب نجم منتخب بيرو عن مواجهتي بوليفيا والأرجنتين

أعلن الاتحاد البيرواني لكرة القدم أن قائد وهداف المنتخب الوطني الأول، باولو جيريرو، سيغيب عن مواجهتي الفريق المقبلتين أمام بوليفيا والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.





وكان جيريرو (37 عاماً) لعب 60 دقيقة من مباراة المنتخب امام تشيلي الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز بيرو بهدفين نظيفين ضمن تصفيات كأس العالم.





وعقب المباراة أقر لاعب إنترناسيونال البرازيلي بأن حالته البدنية لا تسمح له بلعب مباراة كاملة، مشيراً إلى أنه لم يتعاف بالكامل من إصابة في الركبة تعرض لها مؤخراً.





ويحتل منتخب بيرو المركز السابع في تصفيات أمريكا الجنوبية بـ11 نقطة.



