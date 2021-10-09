في خطوتين.. حضري سلطة المايونيز بهذه الطريقة

نقدم لك في السطور التالية، طريقة تحضير سلطة المايونيز يمكنك إعدادها لأفراد اسرتك بهذه الطريقة البسيطة:





المقادير

- البطاطس : 5 حبات (مقشرة ومقطعة مكعبات)

- البصل الأخضر : 2 عود

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- المايونيز : ربع كوب

- لبن زبادي : ربع كوب

- الخل : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

- الخطوة الاولى.. اسلقي البطاطس بماء مملح حتى تنضج ثم صفيها، و ضعي البطاطس في وعاء عميق، وأضيفي البصل والبقدونس وقلبي.