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في خطوتين.. حضري سلطة المايونيز بهذه الطريقة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
نقدم لك في السطور التالية، طريقة تحضير سلطة المايونيز يمكنك إعدادها لأفراد اسرتك بهذه الطريقة البسيطة:

المقادير
- البطاطس : 5 حبات (مقشرة ومقطعة مكعبات)
- البصل الأخضر : 2 عود
- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)
- المايونيز : ربع كوب
- لبن زبادي : ربع كوب
- الخل : ملعقة كبيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
- الخطوة الاولى.. اسلقي البطاطس بماء مملح حتى تنضج ثم صفيها، وضعي البطاطس في وعاء عميق، وأضيفي البصل والبقدونس وقلبي.
- الخطوة الثانية.. اخلطي المايونيز مع اللبن وملعقة كبيرة ماء ساخن والخل في وعاء، وأضيفي خليط المايونيز للبطاطس وقدميها.

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