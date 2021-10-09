شوربة الديك الرومي.. المقادير وطريقة التحضير

تبحثين دائما عن وصفات جديدة ومبتكرة لإعدادها لأفراد اسرتك في المنزل، يمكنك تحضير شوربة الديك الرومي عن طريق احضار المقادير االتالية:

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- الجزر : 2 حبة (مقشر ومقطع)

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- الكرفس : عود (مقطع)

- مرق دجاج : 4 اكواب

- الماء : 4 اكواب

- ورق لورا : 1 ورقة

- بقدونس : نصف حزمة

- الزعتر : نصف حزمة

- البطاطس : 1 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة)

- ديك الرومي : 2 كوب (قطع صغيرة الحجم)

- الطرخون : 2 ملعقة كبيرة (مقطع)

- الجزر : 1 حبة (مقطع)





وبعد تجهيز المقادير يمكنك اتباع طريقة التحضير للحصول على شوربة ديك رومي بطعم ونكهة مميزة:

- ‏في إناء عميق قومي بتسخين زيت الزيتون على نار متوسطة.

- ضعي 2 ثمرة جزر مقطعة وبصل وكرفس وقلبي لمدة 7-10 دقائق حتى يأخذ البصل اللون الذهبي ثم ارفعيه من على النار.

- في إناء عميق ضعي 4 كوب من الماء واتركيه حتى يغلي.

- ضعي البطاطس في الماء المغلي ثم أضيفي إليه شوربة الفراخ وورق اللوري وحزمة البقدونس والزعتر.