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شوربة الديك الرومي.. المقادير وطريقة التحضير

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
تبحثين دائما عن وصفات جديدة ومبتكرة لإعدادها لأفراد اسرتك في المنزل، يمكنك تحضير شوربة الديك الرومي عن طريق احضار المقادير االتالية:
- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة
- الجزر : 2 حبة (مقشر ومقطع)
- البصل : 1 حبة (مقطع)
- الكرفس : عود (مقطع)
- مرق دجاج : 4 اكواب
- الماء : 4 اكواب
- ورق لورا : 1 ورقة
- بقدونس : نصف حزمة
- الزعتر : نصف حزمة
- البطاطس : 1 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة)
- ديك الرومي : 2 كوب (قطع صغيرة الحجم)
- الطرخون : 2 ملعقة كبيرة (مقطع)
- الجزر : 1 حبة (مقطع)

وبعد تجهيز المقادير يمكنك اتباع طريقة التحضير للحصول على شوربة ديك رومي بطعم ونكهة مميزة:
- ‏في إناء عميق قومي بتسخين زيت الزيتون على نار متوسطة.
- ضعي 2 ثمرة جزر مقطعة وبصل وكرفس وقلبي لمدة 7-10 دقائق حتى يأخذ البصل اللون الذهبي ثم ارفعيه من على النار.
- في إناء عميق ضعي 4 كوب من الماء واتركيه حتى يغلي.
- ضعي البطاطس في الماء المغلي ثم أضيفي إليه شوربة الفراخ وورق اللوري وحزمة البقدونس والزعتر.
- ضعي الشوربة على نار متوسطة ثم أضيفي قطع الديك الرومي والجزر المقطع واتركيها لمدة 5 دقائق.

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