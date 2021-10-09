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مقتل عدد من عناصر "قوة دعم" الأمن الليبي في طرابلس

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
وكالات

قتل عدد من عناصر قوة دعم مديريات الأمن الليبية في المناطق، جرّاء اشتباك مع مجموعة مسلحة، لم تسمها، تحاول اقتحام مقرها الرئيسي في طرابلس.

 

وأصدرت القوة، بيانًا نشرته عبر صفحتها على "فيس بوك"، قالت إن "مجموعة مسلحة الآن تقوم بالاشتباك مع قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق وتحاول اقتحام المقر الرئيسي للقوة واستشهاد بعض عناصر القوة" بحسب ما نقل موقع "بوابة الوسط" افخباري الليبي.

 

وأعلنت مقتل عسكري ليبي برتبة نقيب وعدد من أعضاء قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق جراء هجوم مجموعة مسلحة على المقر.

 

وتدور الاشتباكات بمنطقة طريق المطار جنوب طرابلس، وفقًا لمصادر محلية.

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