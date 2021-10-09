محافظ الدقهلية على رأس حملات رقابية للتشديد على الالتزام بالتعريفة المقررة

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم، جولة ميدانية بموقف السيارات الميكروباص والسرفيس " الاتوبيس الجديد" بالمنصورة حيث إطمئن "مختار" على إنتظام سير العمل بالمواقف وإلتقي بالمواطنين والسائقين، واستمع إلى مقترحاتهم،وتأكد من الإلتزام بالتعريفة المقررة دون زيادة، وأكد " مختار" علي انه يتم تنفيذ حملات رقابية مشددة بالتعاون مع المرور والوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتصدي للمخالفين..



وكان " محافظ الدقهلية " قد أعلن أنه زيادة مطلقا في أسعار تعريفة المواصلات لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنطاق المحافظة..



كما وجه " مختار" لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة إنتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية..



وأكد المحافظ على تكثيف حملات المرور والمتابعة على كافة مواقف سيارات السيرفيس، والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، وكافة الجهات المعنية للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة من قبل المحافظة، وخطوط السير المحددة واتخاذ كافة الإجراءات لمنع إستغلال المواطنين، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين..



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء سمير صدقي رئيس حي شرق المنصورة والعقيد عمرو الشربيني وكيل ادارة مرور الدقهلية، والمحاسب احمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة.



وأشار إلى أن تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن المتابعة الميدانية لمواقف السيارات العمومية والسرفيس بالمحافظات.