المؤبد لمتهم هتك عرض طفل ببولاق

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد؛ لاتهامه بهتك عرض جاره بالقوة، بمنطقة بولاق الدكرور.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا، بعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي، بسام فاروق عنتر، وبأمانة سر محمد عوض وأيمن محمد عثمان.



حملت القضية رقم 5106 لسنة 2020 كلي الجيزة، وتضمن اتهام "محمد ط ع"، 28 عامًا، ميكانيكي، بهتك عرض نجل خاله، والتعدي عليه جنسيًا، في منطقة بولاق الدكرور.



وقال عصام أحمد حسن، 43 سنة، محام، والد الطفل المجني عليه، إن نجله أخبره أن محمد، جاره استدرجه لأعلى سطح العقار محل سكنه وعند وصولهما أوقعه أرضًا مهددًا إياه باستخدام الكلاب مما بث الرعب في نفسه فتمكن من حسر ملابسه والاعتداء عليه جنسيًا.