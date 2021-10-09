لهذا السبب.. تامر حسني يوجه الشكر لجمهوره الأردن

حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة شكر لجمهوره الأردن وذلك حفلته الأخيرة وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









و نشر الفنان تامر حسني منشوراً قائلاً:"كل الحب و الشرف لجمهور الأردن العظيم ، شكراً لمحبتكم الكبيره ، شكراً لحسن و رقي استقبالكم لي ، فعلاً من اجمل حفلات حياتي الف الف شكر".









وأحيا الفنان تامر حسني مساء أمس الجمعة حفل غنائي في دوله الأردن ونشر تامر حسني منشوراً عند وصوله قائلاًمن اول اليوم للحظة الوصول لمطار الأردن الحبيبه وصولاً بالفندق ،كل الشكر لحسن الإستضافه من الشعب الاردني الحبيب فعلاً اهل كرم حفلتنا غداً الجمعه ان شاء الله ببشارات جولف كلوب عمّان.

