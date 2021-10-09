خطوات تحويل ملف PDF إلى مستند Google

إذا قام شخص بإرسال ملفات PDF لك وأنت لا تمتلك البرنامج، فتقف الأن أمام مشكلة وتريد معالجتها،لكي تقوم بتحولها إلى مستند Google، ومن هنا، تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل المتعلقة بتحويل ملف PDF إلى مستند Google في خطوات بسيطة، وفقًا لما ذكره موقع "business insider".

- قم بالانتقال إلى drive.google وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.



- اسحب ملف PDF إلى صفحة Drive لتحميله، أو اضغط فوق الزر "جديد" في الزاوية العلوية اليسرى من Drive واختر File Upload ثم حدد ملف PDF للتحميل. - اضغط بزر الماوس الأيمن فوق الملف وحدد فتح باستخدام متبوعًا بمُحرر مستندات Google، وسيتحول مباشرة. معلومات مهمة عليك معرفتها عند تحويل ملف PDF إلى مستند Google





- يجب أن تكون الصور بحجم 2 ميجابايت أو أقل.

- يجب أن يستخدم النص خطًا أساسيًا، مثل Times New Roman أو Arial.

- يجب أن يكون ارتفاع النص 10 بكسل على الأقل.