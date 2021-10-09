برلماني يجدد طلبه بحل أزمة عجز المعلمين: لدينا 36 ألف مؤهلين للعمل 

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة عجز المعلمين في بعض المدارس على مستوى الجمهورية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.



المعلم محور أساسي

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المعلم يعتبر محور أساسي في النهوض بالمنظومة التعليمية الجديدة التي شرعت الدولة في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، بداية من تنمية قدرات المعلم والاهتمام بسد العجز في المدارس، لافتا إلى أن بدلا من العمل بالحصة وفقا لقرار وزير التربية والتعليم من خلال فتح باب التطوع، سبق وأن تم عمل أكثر من مسابقة وامتحان أكثر من 36 ألف معلم وتم اختبارهم وأصبحوا جاهزين لسد العجز.



وتابع محسب:" من الأولى الأخذ من هؤلاء المعلمين وليس فتح باب التطوع لمعلمين جدد، خاصة وأن الذين تم اختبارهم مؤهلين وجاهزين لسد العجز، وفى نفس الوقت الاستفادة من خبراتهم وحل أزمة كبيرة قد تواجه المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة".



طلب الإحاطة

كان أيمن محسب، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن أزمة الـ36 ألف معلم، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حل لهذه الأزمة التى تتوقف عليها حياة العديد من الأسر، وفى نفس الوقت تهدف للارتقاء بالمنظومة التعليمية والاستفادة من عناصر الخبرة، وعلى الرغم من وعد وزير المالية الجلوس مع وزير التربية والتعليم لمتابعة الأمر إلا أن الأزمة مازالت قائمة.

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابا دوريا رقم 26 لعام 2021 بشأن آليات وضوابط سد العجز بأعضاء هيئة التدريس بالمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد.



ونص الكتاب الدوري على أنه يتم فتح باب التطوع بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.