Advertisements
"احذر فتح هذه الرسالة".. خبير يوجه نصائح لمستخدمي مواقع التواصل (فيديو)
السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:27 ص
هدى عبدالرازق
حذر الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، من استخدام تطبيقات غير معروفة على الهواتف الذكية، كاشفا أن بعض الأشخاص وصلهم أمس رسائل بعد العطل الذي أصاب بعض التطبيقات يطالبهم بالدخول إلى حساباتهم لتأمينه وكانت كلها محاولات نصب.
وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن فتح الرسائل التي بها روابط ويطالب مرسل الرسالة بالضغط عليه في منتهى الخطورة، محذرا من التعامل مع هذه النوعية من الرسائل.
وأوضح أن هذه الرسائل تكون مرسلة من حسابات تستخدم شعار "الفيسبوك" وهو ما يجعل الكثيرين ينخدعون بها، مضيفا: "أي رسالة تدوس فيها على لينك عشان تحدث بياناتك اوعى تتعامل معها"، منوها بأن من يريد تحديث بياناته يدخل بنفسه على اعدادات الحساب الخاص به ويقوم بالخطوات بنفسه.