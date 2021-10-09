"احذر فتح هذه الرسالة".. خبير يوجه نصائح لمستخدمي مواقع التواصل (فيديو)

حذر الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، من استخدام تطبيقات غير معروفة على الهواتف الذكية، كاشفا أن بعض الأشخاص وصلهم أمس رسائل بعد العطل الذي أصاب بعض التطبيقات يطالبهم بالدخول إلى حساباتهم لتأمينه وكانت كلها محاولات نصب.





وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن فتح الرسائل التي بها روابط ويطالب مرسل الرسالة بالضغط عليه في منتهى الخطورة، محذرا من التعامل مع هذه النوعية من الرسائل.



