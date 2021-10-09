Advertisements
برلمانية تُطالب بالكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لسائقي الحفلات المدرسية
السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:28 ص
عبداللطيف هيبة
تطالب النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الحكومة بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية مع بداية العام الدراسى الجديد 2021، مؤكدة أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، لابد من أن يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
الكشف يساهم في انخفاض نسبة التعاطي
وأشارت عطوة، خلال بيان، إلى أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة يُساهم وبشكل كبير في انخفاض نسبة التعاطي، ولذلك لابد من التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الهدف من هذه الحملات ماهو إلا لحماية الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية من إهمال بعض السائقي، خاصة وأن تعاطي للمخدرات يعرض حايتهم أولًَا للخطر ثم حياة الطلاب على مستوى الجمهورية.