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محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس (صور)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:28 ص
محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس
محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس
محمد كشك
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية" أن مدارس الدقهلية تستقبل في العام الدراسي الجديد، 1مليون و530 ألف طالب وطالبه في 3630 مدرسة بجميع المراحل التعليمية بمراكز ومدن وقرى المحافظة..

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها " المحافظ" اليوم يرافقه المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التعليمية للمرور علي المدارس للإطمئنان علي انتظام العملية التعليمية بالمدارس في يومها الأول 9 اكتوبر الجاري.

وشملت جولة المحافظ المرور على الفصول الدراسية بالمدرسة الثانوية الفنية الإلكترونية بالمنصورة ومدرسة منية سندوب الإبتدائية التابعتين لإدارة غرب المنصورة التعليمية..

وقال " مختار" إن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء الدقهلية مشيرا إلى أنه تمت أعمال الصيانه الشامله ل 28 مدرسة بتكلفة تقديرية25مليون جنيه وأعمال صيانه بسيطة ل 32 مدرسة بمركز شربين ضمن مبادرة حياة كريمة،كما تم طرح 27مدرسة إنشاءات جديدة وتوسعات ضمن مشروعات المبادرة بقرى شربين، وذلك لإستيعاب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب لخفض كثافة الفصول من أجل تحقيق عام دراسى متميز بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة..
وخلال الجولة شدد " المحافظ" على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية داخل المدارس ووضع ملصقات للتوعية من الأمراض، وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس لوقاية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه " مختار" وكيل وزارة التربية والتعليم لضرورة المتابعة المستمرة لإنتظام المنظومة التعليمية من خلال لجان متابعة ومرور دورية وتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة عن طريق التواصل البنّاء مع مجلس الأمناء بمدراس المحافظة والتعامل الفوري مع أية احداث طارئة والتجاوب معها فورا.
محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس (صور)
محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس (صور)
محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس (صور)
محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس (صور)
محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس (صور)
محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس (صور)
محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس (صور)
محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس (صور)

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محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس العام الداسي الجديد

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