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فاروق فلوكس: الفنان توليفة ربانية.. والموهبة والقبول نعمة من الله

السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:35 ص
فاروق فلوكس
فاروق فلوكس
الفجر الفني
قال الفنان القدير فاروق فلوكس، إنه يعتز بكلمة فنان أكثر من أي لقب آخر، حيث إنها هبة من عند الله وليس الشخص من يصنعها.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن لقب فنان لا يحصل عليه أي شخص، لأنه يجب أن يتسم بالخيال الجميل وإحساس بالحياة أحلى، وإحساس بالمجتمع أظرف.

ولفت الفنان القدير فاروق فلوكس، إلى أن المشاهد هو من يحكم على الفنان من خلال المواهب التي أنعم بها الله عليه، والقبول الذي يتميز به الفنان عند المتفرج.

وأشار خلال حواره على قناة صدى البلد، إلى أن ليس كل من قال أفيه بات ممثلا أو فنانا، وإنما الفنان توليفة ربانية تجعل له طلة وهيبة أمام الجمهور.

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فاروق فلوكس صدى البلد الفنان فاروق فلوكس الفجر الفني

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