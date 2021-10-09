سوريا تعلن مقتل شخصين جراء قصف على قاعدة التيفور العسكرية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، سقوط قتيلين أجنبيين وعدد من الجرحى السوريين جراء ضربة صاروخية إسرائيلية على مطار عسكري في ريف حمص الشرقي بوسط سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف استهدف برشقات من الصواريخ مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى"، موضحة أن الهجوم أدى إلى "إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وكان رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ مقراً في المملكة المتحدة، قال إن ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات وقاعدة لطائرات مسيرة في مطار التيفور العسكري وسط سوريا.