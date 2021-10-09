فاروق فلوكس: الرئيس السيسي نصير الكفاح والغلابة .. فيديو



قال الفنان القدير فاروق فلوكس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو نصير الكفاح ونصير الغلابة والضعفاء وسيد البنائيين الشرفاء.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الله سبحانه وتعالى هدانا برجل مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومؤمن بالبلد ومؤمن بأنه يجب أن يساعد الجميع.



وتابع الفنان القدير فاروق فلوكس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل 365 يوم، متابعا أن السيسي هدية من عند الله سبحانه وتعالى.



وأوضح أنه كان من أشد المعجبين بوطنية الرئيس الراجل جمال عبد الناصر، وعاصر الرئيس محمد أنور السادات وكان يمتلك بعد نظر وعندما يخطئ يعتذر مثلما قال إنه أصدر قرارا خاطئا بخروج الإخوان من السجون.



وأضاف الفنان فاروق فلوكس أنه عاش 10 سنوات بشكل جيد في عصر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ومع تولى مرسي الحكم كانت سنة مظلمة وكان يبكي دائما عندما يرى ما يحدث في تلك الفترة.

