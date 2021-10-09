يسر فاروق فلوكس: أبويا حنين أوي وعلمنا الجدعنة .. فيديو



قالت يسر فاروق فلوكس، إن والدها الفنان القدير فاروق فلوكس حنين للغاية وغرس بداخلهم المبادئ والجدعنة.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنهم تعلموا من والدهم حنية القلب والجدعنة والقيم وجعل ضميرهم حي ولا يتنازلون عن أفكارهم أبدا.



وكشفت يسر فاروق فلوكس أن والدها قام بتعليم أبناءه القراءة بوصفها مفيدة للغاية، وتابعت أن والدها لم يستثمر بأي شيء في حياته سوى أبناءه الثلاثة فقط هبة وأحمد ويسر.