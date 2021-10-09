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تعرف على موعد حفل الفنان محمود العسيلي القادم

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:36 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
بسمة عادل
يستعد الفنان محمود العسيلي لإقامة حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 15 من أكتوبر، فى تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح الزمالك.



ومن المقرر أن يقدم باقه كبيرة من أغانيه المميزة منهم في حته تانيه، اختراع، هي، ملايين، قلقانه، وغيرهم من الأغاني.



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود العسيلي أغنية قلقان الذي طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

الكلمات المفتاحية

محمود العسيلي حفل غنائي الفنان محمود العسيلي الفجر الفني

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