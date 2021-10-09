التصديرى للصناعات الغذائية: 14% من إجمالى الصادرات موجهة لأوروبا













أعلن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية مشاركة 43 شركة مصرية فى فعاليات معرض أنوجا أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية في مدينة كولون الألمانية، والمُقرر إقامته في الفترة من 9- 13 أكتوبر 2021، وذلك بعدد 43 شركة من شركات الصناعات الغذائية والتي تُمثل مختلف القطاعات الغذائية من الخضروات والفاكهة المجمدة، البطاطس النصف مقلية، المشروبات والعصائر، مركزات العصائر، شاى الأعشاب، المُقرمشات والسناكس، الحلويات، التمور، البقوليات، الأغذية المعلبة، المربات والحلاوة الطحينية والطحينة، العسل الأبيض والعسل الأسود، التوابل والأعشاب والبصل المجفف، زيوت طعام، زيتون المائدة والمخللات، الأجبان، المكرونات ومنتجات المطاحن، صلصة الطماطم ومركزات الطماطم.

هذا، وقد قام المجلس التصديرى للصناعات الغذائية في مبادرة منه بتنظيم جناح خاص للشركات أعضاء المجلس التي لم تتمكن من المشاركة الفردية في المعرض هذا العام لتمكينهم من عرض منتجاتهم في هذا الحدث العالمى، وعقد إجتماعات مع المستوردين من مختلف دول العالم لبحث فرص التعاون.

وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها الشركات المصرية بسب ظروف فيروس كوفيد 19 وصعوبة السفر نظراً للإجراءات المُطبقة من الدول الأجنبية إلا أنه بعد دعم وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة للوزارة والممثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وصندوق تنمية الصادرات وبمساندة وزارة الصحة ومجهوداتها الواضحة لتوفير اللقاحات وإجراء المسحات الطبية للمسافرين إلى المعرض إستطاعت مصر التواجد في معرض أنوجا 2021 والذى يتم المشاركة به منذ أكثر من 30 عام.

ويعد معرض أنوجا أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية على مستوى العالم ويلعب المعرض دور فعال في تبادل الخبرات مع أكبر المنتجين والمستثمرين في مجال الصناعات الغذائية في العالم، فضلاً عن الإستفادة منه كمنصة فعلية للتعريف بالقطاع المصري من الصناعات الغذائية، ويزيد من فرص التبادل التجارى بين البلدان المختلفة المشاركة بالمعرض مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى مختلف دول العالم وينعكس إيجاباً على الإقتصاد المصرى ككل.

هذا، وتمثل الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى مختلف دول العالم 3.5 مليار دولار لعام 2020، ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات التي لم تتأثر سلبا ًبجائحة كورونا بل حقق نمو خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 14% عن نفس الفترة من عام 2020.

وتمثل الصادرات المصرية إلى دول الإتحاد الأوروبى 14% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2020 محققة نسبة نمو بلغت 7% مقارنةً بصادرات 2019، كما حققت نسبة نمو 76% مقارنة بصادرات عام 2016، بينما حققت الصادرات المصرية لدول الإتحاد الأوربي في الربع الأول من عام 2021 رقماً قياسياً حيث وصلت نسبة نموها إلى 24 % بقيمة 152 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام2020 .

جدير بالذكر أن ألمانيا تعتبر من أكبر الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بشكل عام وفى الإتحاد الأوروبى بشكل خاص حيث تمثل نسبة 18% من صادرات مصر الغذائية للإتحاد الأوروبى.