وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مجزر "شبشير" تمهيدا لافتتاحه









تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المجزر نصف الآلي للعجول والاغنام بقرية شبشير الحصة، وذلك تمهيدا لافتتاحه.





يأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة يرافقه عدد من قيادات الوزارة، لمحافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها.





واستمع وزير الزراعة ومحافظ الغربية، الى عرض قدمه الدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة حول المخطط العام للمشروع، ومكوناته، ومراحل تشغيله وعمله.





وتبلغ الطاقة التشغيلية للمجزر ٧٠ رأس في الساعة، وهي تغطي احتياجات المواطنين من قرى مركزي طنطا والمحلة من اللحوم، كما ان المجزر مصمم على امكانية زيادة طاقته التشغيلية في المستقبل.





ويشمل المجزر ايضا محطة معالجة مياه ومحطة تدوير مخلفات حيوانية للحفاظ على البيئة.



