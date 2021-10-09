تعرف على قائمة الزمالك بعد إغلاق الميركاتو الصيفي

أغلقت أمس الخميس 7 أكتوبر فترة القيد في مصر قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد للموسم 2021/2022 حيث من المنتظر أن تنطلق بطولة الدوري الممتاز يوم 25 من الشهر الجاري.





كما أعلنت رابطة المحترفين المصرية عن إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل 12 أكتوبر الجاري.





وكان الزمالك قد توج بالنسخة الاخيرة من بطولة الدوري، لكنه حرم من القيد في الموسم الجاري، بعدما تعاقد مع 3 لاعبين وهم: عمر كمال عبدالواحد وحمدي النقاز ومحمد شبانة.





وأنهى مسؤولو نادي الزمالك أمس إجراءات قيد القائمة الجديدة للفريق وشهدت عودة 4 لاعبين من الإعارة في الموسم الماضي، وهم: مصطفى فتحي وعمر السعيد والمغربي محمد أوناجم ورزاق سيسيه.





وجاءت قائمة الزمالك للموسم الجديد على النحو التالي:





في حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد.

في خط الدفاع: محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبدالغني،، محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: طارق حامد، محمود عبدالعزيز، امام عاشور، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، يوسف أوباما، أيمن حفني، محمود عبدالرازق شيكابالا، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، محمد أوناجم.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري وعمر السعيد وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.





كما قيد الزمالك خمسة لاعبين من مواليد الشباب (21 سنة) وهم: يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر وحمزة علاء وأحمد زكي وسيد نيمار، فضلاً عن 6 لاعبين تحت السن.