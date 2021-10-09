Advertisements

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 9-10-2021

السبت 09/أكتوبر/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 9-10-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى  سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الرحيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرار عاجل من محكمة الإرهاب بشأن محاكمة 12 متهما بخلية إمبابة

منذ أقل من ساعة

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

كارت كيروش الناجح..من هو عمرو مرموش نجم منتخب مصر الجديد؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

رسائل مهمة من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من ميسي عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

رضا عبدالعال: عبدالله السعيد ورط كيروش بسبب أفشة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجلس الأهلى يحدد اليوم موعد انتخابات النادى

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على قائمة الزمالك بعد إغلاق الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

تعليق مثير من كيروش بعد الفوز على ليبيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

07:28 م

قرار عاجل من محكمة الإرهاب بشأن محاكمة 12 متهما بخلية إمبابة

12:35 م

تعليق ناري من ميسي عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية

11:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements