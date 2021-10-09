محافظ بورسعيد يشهد بداية العام الدراسي بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بداية العام الدراسي بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان وذلك بحضور مسئولي التربية والتعليم والسير مارسيل فخري مدير المدرسة.



وأكد المحافظ أن مدرسة الفرنسيسكان من المدارس التاريخية المتميزة بنطاق المحافظة، ولها تاريخ كبير في تخريج أجيال مؤهلين علميا وتربويا، مؤكدا ضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي والثقافي والتربوي الذي تقوم به المدرسة، وذلك في إطار دعم المؤسسات التعليمية التي تلعب دور في إنشاء أجيال قادرة على النهوض بالبلاد ونماذج مشرفة يفتخر بها في كافة المجالات.



وأشاد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المدرسة تجاة المعلمين والطالبات حرصا على سلامتهم وصحتهم.



ومن جانبها، قدمت مديرة المدرسة الشكر للمحافظ على تلك الزيارة مؤكدة بأن الجميع يثنى على التطور الكبير الذي شهدته بورسعيد خلال السنوات الأخيرة، ووضع المحافظة على طريق التنمية، والارتقاء بالمشروعات الخدمية التي تهدف لتوفير سبل الراحة للمواطن.